Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 75 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bölgenin en büyük fuarı olma iddiasını pekiştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sona erdi. 2-5 Ekim tarihleri arasında Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde gerçekleşen 2. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na yerli ve yabancı 140 firma katıldı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuar alanının tam beş kat büyüklüğündeki 37 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda, son teknoloji tarım makineleri, modern hayvancılık ekipmanları, tohumculuk ve gübreleme teknolojileri gibi birçok yenilikçi ürün ve hizmet, ilgilileriyle buluştu.

140 firmanın katıldığı fuarda sektör temsilcileri ürünlerini tanıttı. Sektörün önde gelen firmalarını yakından tanıma fırsatı bulan üreticiler, son teknoloji cihazları inceleme ve üretim tekniklerini geliştirmek için alternatifleri inceledi.

Alanında uzman isimlerin gerçekleştirdiği panel ve söyleyişiler de; arı yetiştiriciliği ve apiterapi uygulamaları, zeytincilik, iklim değişikliği, karbon salımı ve çiftçi eğitimi, sürdürülebilir ve verimli hayvancılık için teknoloji konularında verimli sunumlar gerçekleştirildi.

DOLDU DOLU GEÇEN 4 GÜN

Tarımın ve hayvancılığın öncü şehri Balıkesir’de bu yıl üreticilerin büyük ilgisi ile sona eren Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yıla göre üç kat artış gösterdi. 4 gün boyunca etkinlikler, paneller ve sunumlarla dolu dolu geçen fuarda farklı illerden 40’tan fazla çiftliğin katılımıyla hayvan sergisi düzenledi.

Irk standartları oldukça yüksek olan, ülkenin farklı bölgelerindeki yarışmalarda da ödül kazanmış koyunlar ve çoban köpekleri, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sergi, birçok açıdan ülkenin en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu noktada “Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projesi" kapsamında düzenlenen “Balıkesir ve Avrupa’da Arı Yetiştiriciliği ve Apiterapi Uygulamaları" semineri uluslararası katılımla gerçekleşti. İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi çadırında, VR gözlüklerle sanal ortamda zeytin budama eğitimleri verildi ve teknolojinin üretime sunduğu katkı ziyaretçiler tarafından birebir deneyimlendi.

Agriplus Tarım İnovasyon Zirvesi ve Ödülleri programında, tarım teknolojilerinin sürdürülebilir üretime katkıları tartışılarak Türkiye’nin dört bir yanından gelen girişimlere ödülleri takdim edildi. Yine ırk standartları yüksek olan hayvanların sergilendiği 3. Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi de bu fuarda gerçekleştirildi.