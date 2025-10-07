Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşamı güçlendiren projelerine bir yenisini daha ekleyerek Nallıhan Aile Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı.

ANKARA (İGFA) - Ankara’da sosyal, kültürel ve sportif imkânların bir arada sunulduğu Aile Yaşam Merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek Nallıhan Aile Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün 29 Ağustos 2025’te açılışını gerçekleştirdiği tesisle Başkent’teki AYM’lerin sayısı 15’e ulaştı.

3 BİN 784 METREKARE ÜZERİNE 4 KAT

Hacıbey Mahallesi’nde toplam 3 bin 784 metrekare üzerine 4 katlı olarak inşa edilen merkez, tüm yaş gruplarına hitap edecek şekilde tasarlandı. AYM’de; Kadınlar Lokali, Çocuk Etkinlik Merkezi, Emekliler Lokali, jimnastik salonu, fitness salonları, fuaye alanı, 300 kişilik konferans salonu, derslikler, kütüphane, çalışma salonu, bilardo, masa tenisi ve çocuklar için özel oyun salonu yer alıyor. Ayrıca merkezde kadınlara yönelik (Belediye Meslek Edindirme Kursları) BELMEK, el sanatları atölyeleri ve Kadın Danışma Birimi de hizmet verecek.

ÇOCUKLAR HAYATA ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ İLE HAZIRLANACAK

Merkez bünyesinde açılan Çocuk Etkinlik Merkezi, 36-68 ay aralığındaki çocuklara tam zamanlı hizmet verecek. 42 çocuk kapasiteli merkezden, şehit ve gazi yakınları ücretsiz, sosyal yardım alan ailelerin çocukları ise ücretin yüzde 10’unu ödeyerek faydalanabilecek.

Drama, müzik, spor, İngilizce, akıl oyunları ve görsel sanatlar gibi atölyelerle çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak merkez, fırsat eşitsizliklerini azaltarak çocukları hayata en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor.

NALLIHAN’A E-SPOR MERKEZİ DE KAZANDIRILDI

ABB, teknoloji ve dijital oyun alanlarını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı E-Spor Merkezleri projesini de sürdürüyor. Daha önce Çubuk, Beypazarı, Elvankent, Mamak ve Çankaya’da açılan merkezlere bir yenisi daha eklendi. Başkentteki altıncı e-spor merkezi Nallıhan’da hizmete açıldı.