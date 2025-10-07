D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolunun Şifalı Su mevkisinde meydana gelen kazada, 81 ACH 644 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza dolayısıyla D-655 bağlantı yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.