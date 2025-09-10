Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlattığı yol seferberliğini sürdürüyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde bulunan 7,4 km’lik grup yolunu asfalt ile buluşturuyor.

Karadeniz Bölgesi’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan yol seferberliği devam ediyor. Ekipler iklim şartları ve arazi yapısına göre yollarda çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Kumru ilçesinde çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ayvalı-Kayabaşı-Yenidivan-Tuzak Mahalleri bağlantı yolunda asfalt çalışması başlattı.

3,5 KM’Sİ TAMAMLANDI

Toplam uzunluğu 7,4 kilometre olan güzergahın 3,5 kilometrelik kısmında asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Kalan bölümdeki çalışmaların kısa süre içinde bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yıllardır bekledikleri yola kavuşmanın sevincini yaşayan mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakini Abdullah Kömerik, “Yolumuzun durumu malumdu. Bundan sonra çok güzel olacak. Başkanımız Hilmi Güler’e çok teşekkür ederim” dedi.

6,5 YILDA 136,73 KM YOL

Ordu Büyükşehir Belediyesi, son 6,5 yılda Kumru ilçesinde toplam 136,73 kilometrelik yolu modern bir yapıya kavuşturarak ulaşımda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yürütülen çalışmalar, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.