Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa ilçesinde taş duvar çalışması gerçekleştiriyor.ORDU (İGFA) - Kırsal mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek, vatandaşların dört mevsim konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Altyapısı tamamlanan güzergahlar asfalt ve beton ile modernize edilirken bir yandan da vatandaşları tehlikeye düşürecek olan alanlarda tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı, yağışlar ile birlikte yol altı heyelanlarının oluştuğu Fatsa ilçesi Yapraklı, Başköy ve Dolunay Mahallesi’ni birbirine bağlayan grup yolunda taş duvar imalatı yapılıyor.

100 metre uzunluğunda 11 metre yüksekliğinde yapılan taş duvarda çalışmalar devam ediyor. 45. metresinde çalışan ekipler çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşlara güvenli bir güzergâh sunmuş olacak.

6 YILDA FATSA’YA 32 BİN 762 METREKÜP TAŞ DUVAR

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fatsa ilçesinde 6 yıldan bu yana 32 bin 762 metreküp taş duvar imalatı gerçekleştirerek vatandaş ve yolları koruma altına aldı.