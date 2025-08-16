Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlardan işverenlere kadar iş gücü piyasasının tüm paydaşlarına yönelik kapsamlı hizmetler sunmaya devam ediyor. Merkez, özellikle iş arayan bireylerin ve yeni mezunların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, çeşitli eğitim ve destek programları düzenliyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kentteki istihdam olanaklarını geliştirmek ve gençlerin kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşgücü piyasasının tüm paydaşlarına yönelik hizmet sunan merkez, işverenler ile iş arayanlar arasında nitelikli ve güvenilir bir köprü oluşturuyor.

Kariyer Merkezi, eğitimleri ile fark yaratıyor

Kariyer Merkezi’nin iş arayanlara yönelik hizmetleri arasında etkili CV hazırlama teknikleri, mülakat simülasyonları, dijital iş arama kanallarının kullanımı ve iş görüşme teknikleri eğitimleri öne çıkıyor. Bugüne kadar 500’den fazla mülakat simülasyonu gerçekleştirilerek 23 bin kişiye ulaşıldı. İş arama becerileri eğitimleriyle ise 21 binden fazla katılımcıya destek verildi.

Merkez aynı zamanda, işverenlerle iş arayanları bir araya getiren ‘Kariyer Günleri’ ve ‘Sektör Buluşmaları’ gibi etkinlikler düzenliyor. Bu organizasyonlar sayesinde gençler sektör profesyonelleriyle tanışma, iş imkanlarını değerlendirme ve sektörün beklentilerini öğrenme fırsatı yakalıyor. İşverenler ise nitelikli personel bulma konusunda destek alıyor.

Merkez, mülakat teknikleri eğitimi verdi

Kariyer Merkezi’nde gerçekleştirilen mülakat teknikleri eğitimine 28 kişi katılım sağladı. Adaylara ‘mülakatta başarı’ başlıklı sunum gerçekleştirilirken, eğitim sonrasında adaylarla birebir mülakat simülasyonu gerçekleştirilerek, adayların mülakat deneyimi kazanması sağlandı.

Özel sektör ile iş birliklerinin daha da artırılması hedefleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada yaptığı açıklamada, “Kariyer Merkezi olarak iş arayanların yanında olmaya ve onları iş dünyasına hazırlamaya büyük önem veriyoruz. Verdiğimiz eğitimler ve düzenlediğimiz etkinliklerle, vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kariyer Merkezi’nin sunmuş olduğu kariyer danışmanlığı hizmeti ve programlarına vatandaşların ilgisi her geçen gün artarken, özel sektör iş birliklerinin artırılması merkezin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.