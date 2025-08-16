Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ES Çocuk Evi Kreşi, minik öğrencileri için hazırladığı kapsamlı yaz okulu programını coşkulu bir piknikle sonlandırdı. Yaz okulu finalinde düzenlenen aile pikniğine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ES Çocuk Evi Kreşinde yaz okulu büyük bir coşkuyla sona erdi. Program boyunca çocuklar; spor, sanat, bilim ve eğlenceyle dolu unutulmaz bir yaz yaşadı. Çocuklarla ve aileleriyle kapanış pikniğinde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, minikleri tebrik etti. Başkan Ünlüce, yaz kurslarının çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, programın çocuklara unutulmaz bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan yaz okulu programı; empati, dayanışma, bağımsızlık ve iletişim gibi değerler üzerine inşa edildi. Spor aktiviteleri kapsamında temel hareket, jimnastiğe giriş ve yüzme dersleri, belediyenin profesyonel eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirildi. Sanat atölyelerinde ise çocuklar yaratıcılıklarını özgürce ifade etme imkânı buldu.

Eğitim sınıf dışına taşınarak, çeşitli tematik gezilerle daha da zenginleştirildi. Hayvanat bahçesi, su altı dünyası, masal şatosu, bilim merkezi ve uzay evi gibi pek çok özel mekâna yapılan geziler, miniklere hem öğretici hem de eğlenceli anlar yaşattı. Ayrıca programa eklenen at binme etkinliği, çocukların doğayla buluşarak farklı ve heyecan verici bir deneyim yaşamalarını sağladı.

Yaz okulunun kapanış etkinliği olan aile pikniğinde öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte oyunlar oynayarak, doyasıya eğlendi. Bu etkinlik sayesinde çocuklar, aileleriyle kaliteli zaman geçirme ve özgürce oyun oynama fırsatı buldu.

Etkinlikler bununla da sınırlı kalmadı. Dünya Kuaförler Federasyonu tarafından kuruma bağışlanan oyuncaklar, minik öğrencilere hediye edildi. Oyuncaklarını sevinçle alan çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

ES Çocuk Evi Kreşi, velilerin yoğun ilgisi ve çocukların neşesiyle dolu dolu geçen bir yaz okulunu daha geride bırakmanın gururunu yaşıyor.