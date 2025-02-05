Türk Kızılay, afet bölgesindeki çok yönlü destek çalışmalarıyla bu yıl da afetzedelerin yanında olmayı sürdürecek. 2025 yılında depremden etkilenen 7 ilde hayata geçecek 12 projeyle Kızılay, tarımsal iyileşme ve kırsal kalkınma ile yerel ekonominin canlandırılmasına destek olacak.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, “Asrın felaketi” olarak anılan ve 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinden bu yana afet bölgesinde temel ihtiyaçları karşılama ve uzun vadeli iyileşme faaliyetlerini sürdürüyor.

Kızılay, depremden en çok etkilenen 6 ilde kurduğu 9 Toplumsal Hizmet Merkezi’yle sağlık, koruma, psikososyal destek, geçim kaynakları, nakit destek, barınma ve su-sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler yürütüyor.

Türk Kızılay, depremin ikinci yıldönümünde bölgede devam eden çalışmalarını yararlanıcılar, gönüllüler ve çalışanların gözünden anlatıyor.

Kızılaycı olmak, her koşulda insanlığa dokunmaktır.????Ne saat önemlidir ne de yorgunluk. Karanlığın içinde, zor anların tam ortasında belirir Kızılaycı. Görevi değil, vicdanı götürür onu oraya. “Orada olmalıyım” der ve harekete geçer. 6 Şubat… Hepimizin unutamadığı o kara… pic.twitter.com/J6WCX6RC3U— Türk Kızılay (@Kizilay) February 5, 2025

DEPREMZEDELERDİ, KIZILAY ÇALIŞANI OLDULAR

Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda kendisi de depremzede olan, kızını kaybettikten sonra Kızılay gönüllüsü olarak diğer insanlara yardıma koşan Abdülkerim Bozkurt, “Kızılay’a dünyanın her yerinden yardım geliyor. Nerede bir ihtiyaç sahibi var, yardımları onlara dağıtıyoruz. Bu da bize depremin stresini atmamız için bir teselli oluyor” derken, depremde ailesini ve sağ kolunu kaybettikten sonra Engelsiz Kızılay Hatay Başkanı olarak gönüllü faaliyette bulunan Alican Yılmaz ise "Bu bir süreç iyileşeceğiz biliyorum. Yaşadığımız bu felakette bizim yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi’nde koruma uzmanı olarak çalışan Özge Orbaç ise kendisinin de bir depremzede olduğunu anlatarak, güçlenmemin en büyük sebebi iyileştirdiğimiz insanların yüzündeki tebessüm olduğunu söyledi.

Adıyaman Toplumsal Hizmet Merkezi yöneticisi Yusuf Kurt ise depremzede bir klinik psikolog olduğunu anlatarak, “Depremin ilk gününden beri başta psikososyal destek ve koruma müdahaleleri olmak üzere şehrin pek çok noktasında afet iyileştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diyor.

Öte yandan Türk Kızılay, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği farklı programlarla bugüne dek 548 bini aşkın haneye toplam 3.3 milyar lira nakit destek sağladı. Bölgede tarımsal faaliyetleri ve yerel ekonomiyi canlandırma amacıyla yürüttüğü Esnaf ve Çiftçi Destek Programları’yla ise toplamda 6 bini aşkın çiftçi ile 4500’ü aşkın esnafa yaklaşık 500 milyon lira nakit destek sağlayarak geçim kaynaklarının yeniden tesisi için çalıştı.

Türk Kızılay, afet bölgesindeki çok yönlü destek çalışmalarıyla bu yıl da afetzedelerin yanında olmayı sürdürecek. 2025 yılında depremden etkilenen 7 ilde hayata geçecek 12 projeyle Kızılay, tarımsal iyileşme ve kırsal kalkınma ile yerel ekonominin canlandırılmasına destek olacak. Ayrıca afet bölgesinde 600 işletmeye toplamda 90 milyon liralık hibe desteği verecek.

GENEL BAŞKAN PROF. DR. YILMAZ: SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Türk Kızılay olarak depremin ilk gününden itibaren sahadayız. Her geçen gün bölgenin toparlandığını görmekten ve buna katkı vermekten de mutluluk duyuyoruz. Biz bir söz verdik, ‘Son depremzede başını huzurla yastığa koyana dek buradayız’ dedik ve bu sözümüzün arkasındayız. Türk Kızılay olarak afet bölgesindeki hizmetlerimizi tüm gücümüzle devam ettiriyoruz” dedi.