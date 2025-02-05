CHP İpsala İlçe Örgütü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ı ziyaret ederek, yerel yönetimle iş birliği ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. İlçe Başkanı İsmail Göksu ve beraberindeki heyet, Akın’a İpsala pirinci ve çikolatası hediye etti. Akın, önümüzdeki günlerde CHP’li belediye başkanlarıyla İpsala’da toplantı yapacaklarını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İpsala İlçe Örgütü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, yerel yönetimler arası iş birliği, bölgesel konular ve parti çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu, ilçe yönetim kurulu üyeleri, İpsala Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri katıldı. Heyet, Akın’a İpsala’nın ünlü pirinci ve çikolatasını hediye etti.

YEREL YÖNETİMLER ARASINDA GÜÇLÜ İLETİŞİM

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimler arasındaki güçlü iletişimin önemine vurgu yaptı. Toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili çözümler üretmek için bu tür buluşmaların değerli olduğunu belirten Akın, ortak projeler ve iş birlikleri konusunda çalışmaların süreceğini ifade etti.

İPSALA’DA CHP’Lİ BAŞKANLAR TOPLANACAK

CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ı İpsala’ya davet etti. Akın ise bu daveti memnuniyetle karşıladığını belirterek, önümüzdeki günlerde tüm CHP’li belediye başkanları ile İpsala’da bir toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı.

ZİYARET SONRASI HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Ziyaret, CHP İpsala İlçe Örgütü ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Bu tür ziyaretlerin, bölgesel iş birliklerini güçlendirdiği ve yerel yönetimlerin dayanışmasını artırdığı vurgulandı.