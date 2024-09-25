Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından ortaya çıkan temizlik sorunu günden güne artarak devam ediyor. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Milli İrade Ortaokulu'nda veliler adeta isyan etme noktasına geldi.İZMİR (İGFA) - 2004-2025 Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda temizlik sorunları ortaya çıktı.

Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ederken, bazı okullarda da ise velilerden dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizlemesi dahi talep ediliyor.

Personel ve maddi imkansızlar bahane edilerek okullarda gerekli temizliğin yapılmadığı, okul ve özellikle sınıf içinde yaşanan temizlik ve özellikle hijyen sorunları çığ gibi büyüyor. Devlet okullarında tuvalete girmek adeta imkansız hale geldi.

YETKİLİLER DUYARSIZ DAVRANIYOR.

İzmir’in Bayraklı İlçesinde bulunan Milli İrade Ortaokulunda veliler adeta isyan etme noktasına geldi. Bırakın “ Lavabo ve tuvaletleri koridorlar hatta sınıflarda temizlik dolayısıyla ders işlenemez haldeyiz. Özellikle temizlik yapılmadığından ortama yayılan kötü kokular öğrencilerinde derse olan konsantrasyonu dahi etkilemeye başladı. Okul yönetimi ve müdürünün bu konular hakkında ki duyarsızlığı velileri adeta canından bezdirdi.”

Bir çözüm için muhattap bile bulamadıklarından yakınan öğrenci velileri konuyu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirirken, Milli Eğitim Bakanlığının da harekete geçmesi için seferber oldular.