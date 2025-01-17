Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayarak yarıyıl tatiline girecek. Öğrenciler bugün karnelerini alırken, bu yıl ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verilecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün (17 Ocak Cuma) çalacak ders zili ile sona eriyor.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini başlatmak üzere yarın karnelerini alacak. Bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verecek. Bu rapor, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri ile öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerini içerecek.

3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci dönemde ara tatili 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında olacak.

2024-2025 Eğitim öğretim yılı 20 Haziran’da tamamlanacak.

BAKAN TEKİN'DEN YARIYIL TATİLİ MESAJI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, ilk dönem dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve veliler için yarıyıl tatili mesajı yayımladı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirdikleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden, mesleki eğitimi önceliklendiren politikalara; dijital dönüşüm çalışmaları ve yapay zekâ destekli öğrenme modellerine kadar atılan adımların kısa vadede huzurlu, güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Tekin, mesajında, "Uzun vadede ise bu yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımın, eğitim sistemimizde köklü bir dönüşümü başarıyla gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Bu süreçte öğrenme yolculuklarına azim ve kararlılıkla devam eden tüm öğrencilerimize, onların gelişimine rehberlik eden öğretmenlerimize, okullarımızın yönetiminde sorumluluk üstlenen idarecilerimize ve eğitim yolculuğunun her anında desteklerini esirgemeyen velilerimize en kalbî şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Tekin, yeni döneme dinlenmiş, yenilenmiş ve hayallerle güçlenmiş şekilde başlamak dileğiyle herkese güzel bir yarıyıl tatili diledi.