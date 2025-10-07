Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), sanat yolculuğundaki yükselişini sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - 1964 yılında Türkiye’nin ikinci belediye tiyatrosu olarak kurulan OBBKT, son yıllarda yalnızca tiyatro dünyasında değil, bölge genelinde de adından sıkça söz ettiriyor. Giresun, Samsun ve Trabzon’dan düzenli olarak oyunlarına seyirci çeken tiyatro, turizm ve eğitim turlarının da ilgilisi çekiyor.

Son olarak Amasya Üniversitesinden Ordu’ya gelen bir gezi turu, OBBKT’nin yeni oyunu “O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise” için bilet olarak tiyatroyu ziyaret etti.

OBBKT’nin bu ilgiyi hak eden başarısı hem Ordu’nun kültürel yaşamına hem de şehir turizmine önemli katkı sağlıyor.