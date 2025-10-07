Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek noktalarından olan Anafartalar Caddesi ve Zağnos Paşa Caddesi’nde trafik akışını bozan çift sıra parklanmanın önüne geçmek için gerçekleştirdiği çalışmayla şehir merkezindeki trafik sorununu giderdi.BALIKESİR (İGFA) - Halkın rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için trafik sorunu yaşanan bölgelerde kalıcı çözümler sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çift sıra park sorununu gidermek için harekete geçti. Özellikle şehrin en işlek noktalarından olan Anafartalar Caddesi ve Zağnos Paşa Caddesi’nde çift sıra park nedeniyle trafik akışını bozan araçların önüne geçmek için kalıcı şerit ayırıcılarla yol ikiye bölündü.

SÜRÜCÜLER DE YAYALAR DA MEMNUN

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleşen müdahaleyle bölgedeki trafiğin seri, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Anafartalar ve Zağnos Paşa caddelerinde çift sıra parkın önüne geçmek için şerit ayırıcılarla yolun ikiye bölünmesi, trafiği rahatlattı. Özellikle akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı sorununun çözülmesi nedeniyle sürücüler de yayalar da memnuniyetlerini ifade etti.