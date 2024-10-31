Nuri Alço yoğun bakımdan çıktı! Eşi hastane odasından paylaştı
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Nuri Alço, geçtiğimiz gün acil ameliyata alınmıştı. Riskli bir operasyon geçiren Alço'dan müjdeli haber geldi. Yoğun bakımdan normal...Devamı için tıklayınız
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