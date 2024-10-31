Muğla Büyükşehir Belediyesi faaliyete geçirdiği Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu’nun tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Turizmin başkenti Muğla’yı geleceğe emin adımlarla taşıyacak Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Muğla turizminin geleceğini bütüncül olarak planlayacak toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Koordinatörü Cumhur Güven Taşbaşı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Özcan Koray, TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uysal, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Turizmci Yücel Okutur ve Turizm Eski Bakanı Mehmet Bahattin Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı, Koordinatör Cumhur Güven Taşbaşı’nın Turizm sunumu ile başladı. Sunumda Platformun plan ve projelerine yer verildi.

Platform, Muğla’yı, Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Datça’ya kadar her köşesiyle güçlü bir turizm markası yapmayı hedeflerken, Muğla’nın binlerce yıllık kültürel mirasını da turizmle misafirlere anlatmayı hedefliyor.

Öte yandan platformun bir diğer hedefi, turizmin yerel ekonomiye katkısının yalnızca işletmelerle sınırlı kalmaması, aynı zamanda zanaatkârlar, üreticiler ve yerel halk için de bir geçim kaynağı oluşturması. Bu nedenle tarım turizmi, gastronomi turizmi gibi alternatif turizm modelleri geliştirilerek, Muğla’nın yerel değerlerinin turizmle entegre edilmesi platformun hedefleri arasında yer alıyor.

"Ortak sorumluluğumuz geleceğimiz, geleceğimiz için sürdürülebilirlik zorunluluk değil, normalimiz" diyen Cumhur Güven Taşbaşı, “Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal dayanışması, yerel değerleri ve misafirperverliği ile de bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’ın Dünya Kenti Muğla vizyonu ile kurduğumuz bu platform, bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek adımların atılacağı bir merkez olacak.” açıklamalarında bulundu.

Platformun toplantısında konuşma yapan turizmci Yücel Okutur, “Muğla’nın geleceği gerçek anlamda eko turizmde yatıyor. Çünkü eko turizm zaten Muğla’nın doğal değerleri ile uyumlu bir kavram. Eğer biz eko turizme girersek bütün Avrupa ve dünyanın en önemli turizmdeki kenti oluruz diye düşünüyorum.” dedi.

Muğla’nın eşsiz doğasını anlatarak konuşmasına başlayan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Koray Özcan, “Muğla’daki güzelliklerin daha da tanınır olması adına birbirimizi çözümün bir parçası olarak görürsek ilimiz için her alanda çok daha fazla yol alacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle platformun çalışmalarının sürdürülebilirliği, gelişmesi ve ilimiz turizmine hizmet etmesi anlamında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm katkıyı sağlayacağımıza olan inancımızı bir kez daha ifade ediyorum.”

TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, “Turizmde başarılı olmanın yolu, kurum ve kuruluşların devletin ve yerel kuruluşların birlikte hareket etmesinden geçer. Biz de bu bilinçle üstümüze düşeni yapacağız.”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; “Turizmcinin bilgi birikimi, kamunun yetkisi ile koordinasyon içinde çalışılmalı ortak akılla hareket edilmelidir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ekibinin de bu anlayışta olduğunu görüyoruz" dedi. Turizm paydaşları olarak tüm desteği sağlayacaklarına değinen TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uysal, “Muğla turizmini ve Türkiye turizmini ileriye götürecek her türlü oluşumun sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağımızı bir kez daha beyan etmek istiyorum.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turizmin tüm bileşenlerinin bir araya gelerek Muğla’nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi ve turizmin yalnızca bugünü değil geleceği planlaması gerektiğini belirtti.

Başkan Aras; “Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme PlatformuMuğla’yı yalnızca turizmin kalbi değil, aynı zamanda çevre bilincinin ve kültürel korumanın öncüsü bir şehir olarak konumlandırma yolunda attığımız önemli bir adım. Muğla’nın tarihi, kültürü, doğası ve insanıyla ortaya koyduğu değerleri koruyarak turizmi geliştirmek, şüphesiz hepimizin ortak hedefi. Bu bağlamda tüm bileşenleri ile bu platform, turizmi kentimizin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir vizyonla hareket edecek. Turizmin yalnızca ekonomik bir güç olmadığını, aynı zamanda toplumun tamamını kapsayan bir gelişim modeli olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Muğla’yı, Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Datça’ya kadar her köşesiyle güçlü bir turizm markası yapmayı hedeflerken, bu toprakların binlerce yıllık kültürel mirasını da geleceğe taşımak zorundayız. Bu, yalnızca turizmin bir gelir kaynağı olarak görülmesi değil, aynı zamanda toplumsal hafızamızın ve doğal mirasımızın korunması için bir sorumluluktur. Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal dayanışması, yerel değerleri ve misafirperverliği ile de bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün kurduğumuz bu platform, bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek adımların atılacağı bir merkez olacak.” dedi.