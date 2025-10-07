TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı” kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim ile görüştü.

Görüşmeyle ilgili mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenen Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Katar Devleti Şura Meclisi Başkanı Sayın Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim ile bir araya geldiklerini belirterek, "Değerli mevkidaşım Ghanim ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, iki ülkenin her alanda ulaştığı müstesna seviyedeki ilişkilerin önemli bir boyutu olan parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı temasları artırmamız konusunda mutabık kaldık. Görüşmemizde ayrıca Katar Şura Meclisinin de katkılarıyla kurulan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu’nun, fikir birliği ve dayanışma içerisinde daha görünür, kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuşması temennimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.