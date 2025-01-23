Bursa'da Nilüfer Kent Tiyatrosu, sezonun yeni oyunu ‘Şvayk’ ile İstanbul turnesine çıkıyor. Şvayk, Şubat ve Mart aylarındaki program çerçevesinde İstanbullu sanatseverler ile buluşacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), 2024-2025 sezonunda sahnelediği ‘Şvayk’ isimli oyunla Bursalı tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü. Sahnelendiği günden bu yana Nilüfer’de kapalı gişe oynayan eser, 26 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında İstanbul’da sahnelenecek.

İkinci Dünya Savaşı’nın tam ortasında kıvrak zekası ve kurnaz dil becerileri ile hayatta kalmayı başaran Jaroslav Hašek’in ölümsüz karakteri Şvayk, Bertolt Brecth’in kara mizahını izleyicilere sunuyor. Bertolt Brecht'in kaleme aldığı ve Yücel Erten tarafından dilimize kazandırılan ‘Şvayk’ın yönetmenliğini ise Doğu Yaşar Akal yapıyor.

Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi, Batuhan Pamukçu, Duygu Yakasız, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Peker Sabuncu, Pınar Hande Ağaoğlu ve Sultan Ahmet Çakır rol aldığı iki perdelik oyun, 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde İstanbullu izleyici ile buluşacak.

Nilüfer Kent Tiyatrosu Şvayk isimli oyunuyla 3 Mart - 4 Mart tarihlerinde de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.