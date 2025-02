New York Polis Departmanı (NYPD), Ramazan ayında Müslümanların ibadetlerini huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için ibadethanelerin çevresinde güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York Polis Departmanı (NYPD), bu yıl Ramazan'da Müslümanların ibadetlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için güvenlik tedbirlerini artıracağını duyurdu. New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch ve beraberindeki emniyet yetkilileri, Ramazan öncesi New York’taki din adamlarıyla bir araya gelerek güvenlik önlemlerini görüştü.

TürkUsaNews'de yer alan habere göre, Jessica Tisch, yaptığı açıklamada, "Ramazan başladığında NYPD, Müslüman New Yorkluların güvenli bir şekilde kutlamalarını ve ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlamak için orada olacak" ifadelerini kullandı.

Tisch, şu an için Müslümanlara yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını, ancak Ramazan boyunca ibadethanelerin çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti. Ayrıca NYPD’nin, 3 binden fazla Müslüman hizmet mensubuna teşekkür ederek, Ramazan ayında onların güvenliğini sağlamak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Toplantıya katılan İmam Ahmet Dönmez ise, Ramazan ayında alınması gereken güvenlik önlemlerine dikkat çekerken cami, mescit ve derneklerin etrafında şüpheli bir durum fark eden vatandaşları 911'i arayarak ihbarda bulunmaya davet etti.