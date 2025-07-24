Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eş başkanlığında Türkiye ile Sri Lanka arasında ekonomik ve teknik alanlarda iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulan "Ekonomik ve Teknik İş Birliği Komisyonu 3. Toplantısı" açılış oturumu yapıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Sri Lanka Ticaret, Gıda Güvenliği ve İş Birliği Bakanı Wasantha Samarasinghe ile başkent Kolombo'da gerçekleşen "Türkiye Sri Lanka Ortak Ekonomik ve Teknik İş Birliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumu"na katıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre burada konuşan Bakan Tekin, Sri Lanka'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, pandemi döneminde çevrim içi gerçekleştirilen bir önceki toplantının ardından bu kez yüz yüze bir araya gelmekten ve Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik ve teknik iş birliğini tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, "Küresel ekonomi; son yıllarda çok boyutlu ve karmaşık bir dönüşüm sürecinin içinde. Hem ekonomi ile ilgili enstrümanlar değişiyor hem de dünyada jeopolitik dengelerde çok hızlı bir değişim yaşanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bölgesel istikrarsızlıklar ve ticaret politikalarında da sertliklerle küresel belirsizliklerin beraberinde geldiğini dile getiren Bakan Tekin konuşmasına, şöyle devam etti: "Tahmin edilen uluslararası çatışmalar belirgin hâle gelmeye başlıyor. Öngörülemeyen çatışmalar dünya sahnesinde gözükmeye başladı. Ukrayna'daki savaş, Gazze'de yaşanan trajedi... Tüm bu bahsettiğimiz siyasi ve ticari ilişkiler, uluslararasını da etkiliyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün ilişkilerimizi karşılıklı demokrasi, insan hakları ve barış üzerine kurgulamayı tercih ediyoruz. Bugün de bu gerçekler ışığında Sri Lanka ile ilişkilerimizi geliştirmek için buradayız."

Bakan Tekin, söz konusu ortamda küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğine işaret ederek çok taraflı ticaret sisteminin sorgulandığı ve ekonomik yapının temel taşlarının sınandığı bir döneme tanıklık edildiğini belirtti. Tekin, "Türkiye olarak dünyanın tamamındaki ülkelerle bu perspektifte ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Bu bağlamda Sri Lanka ile ilişkilerimizi stratejik olarak önemsiyoruz." dedi.

Daha önceki toplantılarda da birçok iş birliği önerisinin gündeme geldiğini belirten Bakan Tekin, "Ticari ve ekonomik ilişkileri kurumsal bir çerçeveye oturtacak anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı önerileri üzerinde anlaşma sağlanmıştır." diyerek, bürokratik süreçleri tamamlanmayan anlaşmalarda ilgili de bugünkü toplantılar neticesinde bir hız kazanılacağını ifade etti. Bakan Tekin, "İnanıyorum ki bugünkü toplantılar neticesinde bu taslaklar yeniden gözden geçirilecek, önceliklendirilecek ve hızlı bir biçimde uygulamaya geçirilecektir. Örneğin yatırımcıların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması sürecini Sri Lanka'nın yeni yatırım yasası ışığında fazla gecikme yaşamadan başlatabilmeyi ümit ediyoruz. Aynı şekilde eğitim iş birliği anlaşması ve tarım alanındaki mutabakat muhtırasının bugünkü görüşmelerde imzalanarak hayata geçirilebileceğine inanıyorum" diye konuştu.