Bursa'da Anahtar Parti Karacabey İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım toplantısında 120 kişiye parti rozeti takıldı.BURSA (İGFA) - Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde 2024 Ekim ayında kurulan Anahtar Parti (A Parti) hızlı yükselişini sürdürüyor.

Bursa teşkilatı tüm ilçelerde ardı ardına geniş katılımlı programlar düzenlerken, son olarak Karacabey İlçe Başkanı Ömer Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri tarafından hazırlanan programda İl Başkanı Fikret Aslan ve beraberindeki kalabalık heyet önce esnaf ziyareti gerçekleştirdi akabinde ise ilçe binasında toplu üye katılım toplantısı düzenledi.

Karacabey halkının değişim talebini yerinde gördükten sonra daha çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen İl Başkanı Fikret Aslan, ilçe binasını dolduran kalabalığa hitap etti.

Gençlerin bu ülkede hayal kurmasını arzu ettiklerini ve ekonomik darboğaza sürüklenen halkın refaha kavuşmasını ümit ettiklerini dile getiren Aslan, siyasetçiden yorulan Türk Milletini, söylediği sözün esiri olabilecek yürekli siyasetçiler ile buluşturduklarını vurguladı. Karacabey'de Ömer Yıldırım ile çok güzel bir ivme yakalandığını belirten Aslan, "Yolumuza omuz veren her bir gönül dostumuzla ülkemizin müreffeh yarınlarına emin adımlarla ilerleyeceğiz ve milletimizi hak ettiği seviyeye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

KARACABEY'DE BAŞLAYACAK RÜZGAR TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRECEK

İlçe binasını dolduran kalabalığa teşekkür eden Karacabey İlçe Başkanı Ömer Yıldırım ise koltuk peşinde olanlardan olmadıklarını ve bu kutlu yolda desteğini esirgemeyen kadirşinas gönül dostları sayesinde Karacabey'den başlayacak rüzgarın önce Bursa'yı ardından Türkiye'yi değiştireceğini söyledi.

Programın sonunda Anahtar Parti'ye üye olan 120 kişiye rozet takılırken hatıra fotoğrafı çektirildi.