Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın 50 Vizyon Projesi’nden birisi ve Nevşehir tarihinde bir ilk olan Tramvay bugün saat 14.00’de Nevşehir Belediyesi’nin önünden hareket ederek ilk yolculuğuna çıkacak.NEVŞEHİR (İGFA) - Şehir içi turistik ulaşım konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olan projeyle Nevşehirliler tramvayla tanışacak.

Tramvay hattının güzergâhı hakkında bilgiler aktaran Belediye Başkanı Rasim Arı “Nevşehir Belediyesi önünden başlayacak olan Tramvay, Nissara önü, Ticaret Lisesi yanından Göre yolu, Külliye önü, Mostar Köprüsü, Gösteri Havuzu güzergâhından devam ederek Millet Bahçesi arka tarafından Meryem Ana Kilisesi, Rum Hamamı, Çanlı Kilise ve Kayaşehir’e ulaşacak. Yatırım planlarımız dahilinde şartların oluşması ve taleple doğru orantılı ikinci hattı da projeye dahil edeceğiz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Arı, 50 Vizyon Projesi içerisinde yer alan Tramvay projesinin Nevşehir’in toplu ulaşımına büyük katkı sağlayacağını, ekonomik ve sosyal anlamda şehre büyük değer katarak marka değerine destek sağlayacağını söyledi.