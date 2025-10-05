İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) 110. Genel İdare Kurulu Toplantısı ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen gala programına katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve MÜSİAD’ın 110. Genel İdare Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’de bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte MÜSİAD’ın 110. Genel İdare Kurulu Toplantısı’na katılarak iş insanları ile bir araya geldi.

Kentte hizmet veren bir balo salonunda düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve şehir protokolü katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan genel kurulda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Erciyes gibi yüce, Kocasinan gibi zarif ve titiz, özü sözü bir olanların şehri Kayseri’de siz kıymetli kardeşlerimizle bir arada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü Kayseri, sabırla, alın teriyle ve dualarla bir büyümüş bir irfan yurdudur” dedi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Türkiye’nin medeniyet kodlarını 21. yüzyılın diliyle yeniden inşa etme iddiası olduğunu vurgulayarak, ”Bu vizyon yüksek ahlakla yüksek teknolojinin aynı çatı altında buluşmasıdır. Savunma sanayiinden dijitalleşmeye, enerjiden sağlık teknolojilerine, tarımdan lojistiğe uzanan geniş yelpazede yerlileşme, millileşme ve küreselleşmeyi dengeli bir bütünlük içinde ele alan bir yol haritasıdır. Türkiye Yüzyılı, yerli ve milli kurumlarla büyük sıçramalar dönemi olacaktır” diye konuştu.

Gazze’de yaşanan soykırıma karşı dünya kamuoyunun vicdanı olarak harekete geçen Sumud Filosu’na İsrail’in yaptığı yasa dışı müdahaleye dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da “Bölgemizde yaşanan çok olumsuz meseleler var. Sumud Filosu diye vicdan gönüllülerinin ortaya çıktığı, 41 ülkeden 497 aktivistin katıldığı, nasıl tarif edilir bilmiyorum, insanlık dışı canavarlığın ortaya koyduğu soykırımı engelleyebilmek için uzun zamandır denizde seyahat eden filo, maalesef İsrail devletinin zulmüyle karşı karşıya kalıp, onlar engellenmeye çalıştı. Dünyadaki 200’e yakın ülkenin devlet başkanlarının vicdanı olsaydı Sumud Filosu’nun Gazze’ye gitmesinin, açlıkla imtihan edilen insanların böylesine bir vahşetin yaşanmasının insanlığa sığmayacağını anlatmasını beklerdim” ifadelerini kullandı. Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hususta gösterdiği gayrete de ayrıca dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise MÜSİAD Genel İdare Kurulu Toplantısı’na dair değerlendirmelerde bulunarak, “Bu önemli programda, ülkemizin huzuru ve güvenliği için Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya, katılımları için MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Sayın Erol Yarar’a, MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Burhan Özdemir’e ve Türkiye’mizin 80 ilinden şehrimize gelen MÜSİAD’ın kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantılarının önemli istişare toplantıları şeklinde gerçekleştiğini dile getirerek, “Kayseri tarih boyunca yalnızca bir Anadolu şehri olmakla kalmamış birçok farklı din, kültür ve bununla birlikte ticaretin ve gelişmişliğin merkezi olma özelliğini bugüne kadar korumuş ve halen Anadolu’nun düğüm noktası rolünde bir ilimiz” diye konuştu.

Kayseri’nin girişimcilik ruhu ve Anadolu sermayesinin şahlanış merkezi olduğunu ifade eden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise Kayseri ihracatçılar birliğinin kurulması yönündeki çalışmalarına değinerek, “Bugün 3,7 milyar dolar olan ihracatımızı kurulacak birliğimiz sayesinde 5 yıl içinde 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Akmermer, kendilerine desteklerini esirgemeyen Başkan Büyükkılıç’a ayrıca teşekkürler etti.

Konuşmaların ardından plaket takdim töreni düzenlendi.