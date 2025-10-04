TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu seçiminde Engin Balta başkan seçildi. Bursa’da yapılan oylamada Balta 107 oy aldı. Balta, turizm acentelerine eşit ve şeffaf bir yönetim vaat etti.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) -

TÜRSAB Yönetim Kurulu, 30 Ağustos 2022 tarihinde aldığı olağan karar doğrultusunda, Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu seçime gitti. Gerçekleşen seçimde mavi listeden aday olan Engin Başta TÜRSAB’ın yeni başkanı olarak seçildi.

Gerçekleşen seçimde Bursa ve Yalova dahil olmak üzere 260 seyahat acentesi Merinos’ta gerçekleşen seçimde oylarını kullandı. Mavi listeden Engin Balta, beyaz listeden Nilay Korkmaz Demiraya, yeşil listeden Doğan Sağer adaylığını koydu.

Oylama sonucunda Nilay Korkmaz 98 oy, Doğan Sağer 54 oy alırken mavi listeden adaylığını koyan Engin Balta 107 oy alarak TÜRSAB’ın yeni başkanı olarak seçildi.

Seçim sonrası kısa bir açıklama yapan TÜRSAB Güney Marmara Bölge'nin yeni Başkanı Engin Balta, turizm acentelerinin her zaman yanında olacaklarını, sorunlara beraber çözüm bulacaklarını ve hiç bir turizm acentasını birbirinden ayırmaksızın eşit, adil ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.

Engin Balta (Balen Turizm) başkanlığındaki yeni yönetime; Gülşen Erice (Erice Turizm), Ömer Eski (Nesgün Turizm), Banu Şadan Erkmen (Croco Tur), İbrahim Sevinç (İbrahim Sevinç Turizm), Hayrettin Bodur (Notus Turizm) ve Ömer Aydoğdu (Yeni Yıl Tur) seçildi.