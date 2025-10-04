Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre anlayışında örnek bir çalışma ile kent genelinde toplanan yemek atıkları, ekmek ve et ürünlerini işleyerek yüksek proteinli hayvan mamasına dönüştürüyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezinde barınan sokak hayvanlarının beslenmesini yine kendi ürettiği mama ile sağlıyor. Gıda israfının önüne geçilmesi ile barınaktaki sokak hayvanlarının sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sunan uygulama sayesinde belediye bütçesine de önemli ölçüde tasarruf sağlanmış oluyor.

Üretilen hayvan mamasının dağıtımı öncesinde her türlü tıbbi ölçümler yapıldığını belirten Gıda Mühendisi Esra Çimen: “Ürettiğimiz mama, katkı maddesi içermemekle birlikte yüksek protein oranına sahip, kaliteli bir mama. Tamamen organik atıklardan elde edilen mamamız; artık yemek, et ve ekmek kırıntılarının modern cihazlarda işlenip paletlenmesiyle hazırlanmakta ve sevimli dostlarımıza sunulmakta” dedi.

Hayata kazandırılan uygulama ile yalnızca hayvanların değil, aynı zamanda doğanın ve ekonominin korunmasına da katkı sağlanıyor.