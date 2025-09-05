Nevşehir Belediyesi, 2026 FİFA Dünya Kupası E Grubu müsabakası Gürcistan - Türkiye maçı için dev ekran kurdu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve vatandaşlar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine kurulan ekran karşısında hep birlikte maç izleyerek ay yıldızlı takımımıza destek verdi.NEVŞEHİR 8İGFA) - 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu ilk maçına 3-2 Gürcistan galibiyetiyle başlayan milli takımımızın galibiyet coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.

Tiflis Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanan müsabaka sonunda büyük sevinç yaşayan Nevşehirli vatandaşlar gönüllerince galibiyeti kutladı.

Grubunda 07 Eylül 2025 Pazar günü 21.45’de İspanya ile Konya’da karşı karşıya gelecek Milli Takımımızın ikinci müsabakası yine Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde dev ekranda seyredilecek.

Milli müsabaka için alana gelen misafirlere gazoz, patlamış mısır ve çeşitli ikramlar yapılırken, Gürcistan müsabakasını vatandaşlar ile birlikte izleyen ve büyük coşkuya ortak olan Belediye Başkanı Rasim Arı, galibiyetten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek "Hemşehrilerimiz ile birlikte Gürcistan galibiyetinin mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Desteğimiz, gönlümüz millilerimizle birlikte olmaya devam edecek. Aynı coşkuyu tekrar yaşamak için tüm halkımızı 07 Eylül Pazar günü oynanacak olan İspanya maçına davet ediyorum” dedi.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FİFA Dünya Kupasında 48 takım yer alacak. Avrupa’dan ise 16 takım turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Elemelerde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya katılırken, kalan 4 kontenjan için 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 4 takım play-off oynayacak.