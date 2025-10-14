Şehirde sporun daha çok kitlelere ulaşmasını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Nevşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için kadınlara yönelik pilates dersleri düzenleyecek.NEVŞEHİR (İGFA) - Kayıtların şahsen ve telefonla alınmaya başladığı, her yaş aralığındaki kadınların katılabileceği dersler Salı, Perşembe ve Cuma günleri 18.00 - 20.00 saatleri arasında Nevşehir Belediyesi Kayaşehir Spor Salonu’nda yapılacak.

Başvurular Göre yolu üzerinde bulunan Mostar Köprüsü yanında ki Raşitbey Mahallesi Akın Sokak No: 13 adresinde bulunan Kayaşahir Spor Salonu kurs merkezinde şahsen yada 0384 2138693 telefon numarasından yapılabilecek.

Kayıt sırasında katılımcıların yanlarında kimlik ve kimlik fotokopisi bulundurması gerekiyor. Derslerin aylık ücreti ise 1.200 TL olarak belirlenirken düzenlenecek derslerin kadınların hem sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesine hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlamasına katkıda bulunması bekleniyor.