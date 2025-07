Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tavla Turnuvası rekabet ve heyecan dolu anlara sahne oldu.NEVŞEHİR (İGFA) - Müsabaka kuralarının çekilmesiyle hafta başında başlayan turnuvaya 88 yarışmacı katıldı. 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü 1. Tur, 16 Temmuz 2025 Çarşamba 2. Tur ve 18 Temmuz 2025 Cuma günü 3., 4. ve 5. Tur müsabakalarının sonunda finale çıkan isimler belli oldu.

5.Tur finalinde toplam 6 kişi 3 müsabaka oynadı ve kazanan 3 kişi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla eşiyle beraber balon turu kazandı. Finalde elenen 3 kişi ise eşiyle birlikte At Turu kazandı. Nevşehirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada Gökmen İnan, Mehmet Ali Akpolat ve Metin Can Torun isimli yarışmacılar kazanan isimler oldu. At Turu kazananlar ise Mehmet Musa Özgüven, Halit Arapoğlu ve Deniz Küllü isimlerinden oluştu.

Nevşehir’in en gözde mekanlarından birisi olan Pfozheim Park NevMekan Cafe’de düzenlenen turnuvanın ilk gününe Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eşi hanımefendi Melek Arı, Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuvanın açılış hamlesini, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptı. Başkan Arı, tüm yarışmacılara başarılar dileyerek, Nevşehir Belediyesi'nin birbirinden farklı spor etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kıyasıya bir rekabet içinde yaklaşık 5 gün süren müsabakalar, heyecan dolu anlara sahne oldu.