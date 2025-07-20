Bursa'da Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Gemlik Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Gemlik 1. Kadın Emeği Festivalinin açılışı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilki düzenlenen Kadın Emeği Festivali'nin açılışına Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Kent Konseyi Başkanı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, Bursa, Osmangazi ve Nilüfer kent konseylerinin kadın meclisi başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, Gemlikli kadınların el emeklerini, üretimlerini ve yaratıcılıklarını hem ekonomiye, hem de sosyal hayata kazandırmak olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın emeği, kentimizin gücüdür” dedi. Kaymakam Osman Aslan Canbaba, konuşmasında üretimin önemine vurgu yaptı.

Kadınların her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de, organizasyonda emeği geçen Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

Festival kapsamında, 19.00 – 24.00 saatleri arasında Gemlikli kadınların ürettikleri ürünler, Gemlik İskele Meydanı’nda sergilenirken, festival alanında kurulan workshop çadırında çocuklar ve yetişkinler için uzmanlar eşliğinde çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirileceği kaydedildi.