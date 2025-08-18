Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren çok önemli bir projeyi daha hayata geçirerek Nevşehirli vatandaşların hizmetine sundu.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir merkez Gülbahçe içinde bulunan alanda hizmet verecek olan Gönül Sofrası’nın açılışına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, İyi Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan, Anahtar Parti İl Başkanı Umut Ergül, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Erdoğan Korkutmaz, belediye başkan yardımcıları, siyasi partilerin ilçe başkanları, önceki dönem belediye başkanları, oda başkanları, stk temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlardan yetkililer, muhtarlar ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı.

Nevşehirli vatandaşların çok uygun fiyatlarla yararlanabileceği Gönül Sofrası halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek hizmet verecek.

Başkan Arı açıklamasında “Bir kent yalnızca yolları, parkları, binalarıyla değil; insanının birbirine nasıl sahip çıktığıyla büyür. Bazen en büyük hizmet çok büyük dev yatırımlar değil; bir tas çorba ve sıcak bir öğünle anlam bulur. Bu kentte kimse yalnız değil bu böyle bilinsin istiyorum. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetler için gece gündüz bu şehrin hizmetçisi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Açacağımız Gönül Sofrasıyla özellikle öğrencilerimiz, emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız uygun fiyatlarla yararlanarak yemek yiyebilecek. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanımız Rasim ve protokol üyeleri tarafından günde 1 öğün ve 4 çeşit olarak çıkacak yemek menüsü için sıraya giren vatandaşlara yemek dağıtıldı.