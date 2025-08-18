Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, Cuma Hutbesindeki 'Kız çocuklarının mirastan mahrum bırakılması' ve 'Allahın takdir ettiği hakka razı olmaları' yönündeki mesajlara tepki gösterdi. Dr. Sema Karaoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetimizin kurumu olarak, topluma yönelik açıklamalarında laik hukuk düzenimizle bağdaşmak zorundadır. Cumhuriyetimizin temel değerleri, kurumlarımızın söylemlerinde her koşulda korunmalıdır" dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde okutulan Cuma Hutbesi'nde mirastan pay alacak kadınlara, erkeğin alacağının yarısına razı gelmesi tavsiye edildi. Hutbede "Kız çocuklarının Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" denildi.

Bu mesaja Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, tepki gösterdi. Dr. Sema Karaoğlu, "15 Ağustos 2025 tarihli Cuma hutbesinde, kız çocuklarının mirastan mahrum bırakılmasının ve Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmamalarının kul hakkı olduğu vurgusunu gerek hutbeden gerekse basından duyduk. Bu açıklamalar, kadınların Anayasa ile güvence altına alınmış eşit yurttaşlık haklarını tartışmaya açma tehlikesi taşıyan ciddi bir yanlıştır. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) olarak, bu açıklamaları şiddetle kınıyor ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Dr. Karaoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesi, kadın ve erkek tüm yurttaşların kanun önünde eşit olduğunu açıkça belirtmektedir. Medeni Kanun, kadınların miras ve mülkiyet hakkını güvence altına almıştır. Bu haklar, demokratik ve laik Cumhuriyetimizin değiştirilemez kazanımlarıdır.İnanç değerleri toplumumuz için çok önemlidir. Ancak hiçbir dini yorum, kadınların medeni haklarını tartışmaya açmak veya zayıflatmak için kullanılamaz. Kadınların eşitliği, sadece kadınların değil, tüm toplumun ilerlemesinin temel şartıdır.Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetimizin kurumu olarak, topluma yönelik açıklamalarında laik hukuk düzenimizle bağdaşmak zorundadır. Cumhuriyetimizin temel değerleri, kurumlarımızın söylemlerinde her koşulda korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) olarak bir kez daha netleştiriyoruz: Kadınların kazanılmış hakları ihlal edilemez ve tartışılamaz. Kadınların medeni ve ekonomik haklarının korunması, Cumhuriyetimizin geleceğine duyduğumuz güvenin teminatıdır." diyerek sözlerini bitirdi.