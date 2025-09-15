Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, profesyonel müzik kariyerinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. yılını kutlayan ünlü sanatçı, bu özel yılı unutulmaz bir konserle taçlandırıyor.İSTANBUL (İGFA) - 23 Ekim Perşembe akşamı, İstanbul’un en prestijli konser mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla sahne alacak olan Ziynet Sali, geçmişten günümüze dillerden düşmeyen hit şarkılarını özel sürprizlerle harmanladığı repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

DÜNYACA ÜNLÜ VİRTÜÖZLERDEN DEV GÖSTERİ

Bu özel konserin en heyecan verici anlarından biri ise sahneye çıkacak dünya çapında ünlü virtüözler olacak. Klarnet virtüözü Vasilis Saleas ve buzuki virtüözü Manolis Karanditis, Ziynet Sali’ye sahnede eşlik ederek büyüleyici bir müzik ziyafeti sunacak.

BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Şimdiden yoğun ilgi gören ve biletleri hızla tükenmekte olan bu özel konser, uzun süre hafızalardan silinmeyecek müzik şölenleri arasında yerini alacak.