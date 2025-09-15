Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol zeminlerini asfalt yama çalışmalarıyla yenileyerek ulaşım güvenliğini artırdı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş genelinde yürütülen altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından bozulan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt yama çalışmalarını sürdüren KASKİ ekipleri, son olarak Yavuz Selim Mahallesi 73033. Sokak’ta düzenleme yaptı.

Yol yüzeylerini güvenli ve konforlu hale getiren ekipler, hem araç hem de yaya trafiğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Kahramanmaraş KASKİ’den yapılan açıklamada, şehir genelinde sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarının ardından, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım hakkını gözeterek yol yüzeylerinde gerekli düzenlemeleri titizlikle gerçekleştirdiklerinin altı çizildi. Altyapı müdahaleleri sonrasında oluşan bozulmaların giderilmesi amacıyla ekipler tarafından şehrin farklı noktalarında sıcak asfalt yama çalışmalarının devam ettiğini belirten KASKİ, hizmet kalitesini yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamak adına sahadaki faaliyetlerin koordineli şekilde sürdürüleceğini kaydetti.