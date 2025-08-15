Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Lalaşahin Mahallesi’nde inşa edilen TOKİ konutları, vatandaşın umutlarını yerle bir etti! Umuda yürüyüşle ev sahibi olma hayali kuran 680 hane, siyasi şovlara ve ilgisizliğe kurban edildi.BURSA (İGFA) - Umuda Yürüyüş Partisi Genel Başkan Yardımcısı İrfan Özen, yaşanan skandala sert tepki gösterdi:

“Her gelen siyasi, milletvekili, yetkili eline fotoğraf alıp poz veriyor ama gerçeği gören yok! 3 blok hakkında yıkım raporu var, soran yok! Teslimat tarihi net değil, 2027’ye mi kaldı? Bu nasıl iştir?”

Aidat Farkı Bile Adaletsiz! “Susurluk TOKİ’de %1 olan aidat burada %10. Kira ödeyen, borçlanan vatandaş bu yükün altından nasıl kalkacak?”

Vatandaşlar hem kira hem TOKİ taksiti arasında sıkışmış durumda. Ne iktidardan ne muhalefetten gerçekçi bir adım atıldı!

“Oy İsteyeceğiniz Zaman Gelecek, O Gün Unutulmayacak!” Özen, tüm siyasi partilere seslendi:

“AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, diğerleri… İlçe başkanları nerede? O… 680 haneden oy isteyeceğiniz gün gelecek! Bu halk unutmaz. Mustafakemalpaşa halkı bu ilgisizliği, bu haksızlığı hak etmiyor!”

Özen; Bu ülkenin vatandaşı ev sahibi olmak için değil, yıllarca borç ödeyip mağdur olmak için mi çalışıyor? Siyasiler artık sahneye değil, soruna odaklansın! Mustafakemalpaşa TOKİ gerçeği görmezden gelinemez!” dedi.