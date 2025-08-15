Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Özgürlük Caddesi yolu üzerinde ATV aracı bozulan özel bireye refakat ederek, güvenli bir şekilde ulaşımını sağladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı ilçe sakinlerinin güvenliği için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Caddesi’nde zor durumda kalan özel bireyin yardımına koştu. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yaptığı rutin denetimler ve kontroller sırasında, araç trafiğinin yoğun olduğu Özgürlük Caddesi’nde bir özel bireyin ATV aracının arıza yaptığını ve can güvenliği tehlikesi yaşadığını fark etti.

GÜVENLİ BÖLGEYE KADAR REFAKAT ETTİLER

Özel bireyin herhangi bir can tehlikesi yaşamaması için harekete geçen ekipler, olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla refakat etmeye başladı. Özel bireye Cadde üzerinde güvenli bir alana kadar eşlik eden, hem trafik hem de can güvenliğini sağlayan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, takdir topladı. ATV aracı bozulan ve işlek caddede zor durumda kalan özel birey ise, duyarlı davranışlarından ötürü Çayırova Zabıtası ekiplerine teşekkürlerini iletti.