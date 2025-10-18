Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın mesajında, muhtarların hem mahalle sakinlerinin sesi hem de belediyelerin sahadaki en güçlü destekçisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Muhtarlarımız, bizim mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımız. Vatandaşla belediye arasındaki köprümüz. Onlarla birlikte mahallelerimize en isabetli, en gerekli hizmet ve yatırımları ulaştırma imkânı buluyoruz. Bu nedenle her bir muhtarımızın gayretini, mahallelerinin ihtiyaçlarını bize aktarma konusundaki hassasiyetini çok önemsiyoruz.”

“HER ZAMAN BİR VE BERABERİZ”

Talas’ta belediye ile muhtarlar arasındaki uyumun hizmetlerin etkinliğini artırdığına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Biz Talas Belediyesi olarak, hizmetin merkezine insanı alıyor, her mahallemizin ihtiyaçlarını bizzat muhtarlarımızla istişare ederek belirliyoruz. Bu anlayışla mahalle toplantıları, ‘Belediye Mahallemizde’ uygulamamız ve düzenli muhtar buluşmalarıyla her zaman sahada, her zaman vatandaşımızın yanındayız.” diye konuştu.

Mesajında muhtarların tarihi ve toplumsal rolüne de değinen Başkan Yalçın, “Osmanlı’dan günümüze uzanan muhtarlık kurumu, demokrasimizin mahalle ölçeğindeki en canlı temsilcisidir. Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın noktada ulaştırılmasında muhtarlarımızın emekleri büyük bir değerdir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Yalçın sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“Bu vesileyle, Talasımızda görev yapan tüm mahalle muhtarlarımız başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.”