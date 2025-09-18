Kayseri Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi’nde eğitim alan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Kıbrıs’ta elde ettikleri başarıları paylaşmak ve teşekkürlerini iletmek üzere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Ziyarette, Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul müdürü İzzet Serkuş, merkezin sağladığı eğitimlerle Sosyal İnovasyon kategorisinde 568 bin proje arasından 10. olarak Türkiye derecesi elde ettiklerini aktardı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlerin başarılarını kutlayarak, “Türkiye derecesi yapan Teknofest takımımızda yer alan öğrencilerimiz ve müdürümüz İzzet Serkuş teşekkür ziyaretinde bulundu. Her birinin gözlerinden ve gönüllerinden öpüyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

İNOVASYON MERKEZİNİN KATKISI

Başkan Yalçın, “Merkezimiz gençlerimize sunduğu fırsatlarla onların yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Bu sonuç, hem ilçemiz hem de belediyemiz adına gurur verici bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve başarılarını bir kez daha kutladı.