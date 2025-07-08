MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri'nin ihracat kapasitesiyle kendi İhracatçılar Birliği'ni kurma zamanının geldiğini belirtti. Akmermer, söz konusu birlikteliğin çevre illerle bölgesel yapıya dönüşerek ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri’nin ihracattaki gücünü ve potansiyelini gündeme taşıyarak dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Akmermer, Kayseri’nin yıllık ihracat hacminin artık kendi İhracatçılar Birliği’ni kurabilecek seviyeye ulaştığını ifade ederek, bölgesel bir ihracat yapısının kurulmasının hem şehre hem de çevre illere büyük katkı sağlayacağını söyledi.

“KAYSERİ'NİN ÜRETİM GÜCÜ, İHRACATTA KURUMSAL YAPI İLE TAÇLANDIRILMALI”

Mobilya, tekstil, çelik kapı, makine, elektrikli ev aletleri, gıda ve ambalaj gibi birçok alanda Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olan Kayseri’nin artık kendi ihracatçılar birliğine sahip olması gerektiğini belirten Akmermer, şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri sanayisi, kabına sığmayan bir dinamizme sahip. Yıllardır birçok sektörde dünya pazarlarına açılıyor, yüzlerce ülkeye ihracat yapıyoruz. Ancak ihracatçılarımızın karar alma mekanizmalarında daha etkin olabilmeleri, kendilerine özel projeler üretilmesi ve destek süreçlerinin hızlandırılması adına Kayseri merkezli bir İhracatçılar Birliği kurulması elzem hale gelmiştir.”

“SADECE KAYSERİ DEĞİL, BÖLGE KAZANIR”

Ferhat Akmermer, önerdiği birliğin sadece Kayseri ile sınırlı kalmayacağını, çevre iller olan Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat gibi şehirleri de kapsayan bir bölgesel ihracatçılar yapısının oluşabileceğini dile getirdi. Böyle bir yapının hem yerel aktörlerin daha görünür hale gelmesini sağlayacağını hem de ihracatçı KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yerinde ve hızlı çözümler üretilebilmesini mümkün kılacağını vurgulayan Akmermer, “Ankara veya İstanbul merkezli birliklerle yürütülen ilişkilerde zaman zaman mesafe, iletişim ve bürokratik süreçler sorun olabiliyor. Oysa Kayseri merkezli bir birlikle; ihracatçılarımız çok daha yakın bir koordinasyonla yol alabilir, bölgesel stratejiler çok daha etkili geliştirilebilir.” dedi.

MÜSİAD Kayseri Şubesi olarak bu konuda öncülük yapmaya hazır olduklarını da belirten Akmermer, iş dünyasının bu yönde bir talebi bulunduğunu söyledi.

Gerekli bürokratik süreçlerin, ilgili bakanlık ve kurumlarla istişare edilerek başlatılması durumunda Kayseri’nin bu yapıyı kuracak hem bilgiye hem de iradeye sahip olduğunu vurguladı.