Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti 2023 Kurban organizasyonu kapsamında, Deniz Feneri'yle Afrika ülkesi Burkina Faso'da Afrikalı Müslümanların yanında olacaklar.

Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Derneği,Türkiyenin bir çok yerinden ve Bayburt’tan yapılan Kurban Bağışlarını Afrikaya ulaştırmak için Burkina Faso’ya gidecekler.

Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Başkanı Adil Kacır Yaptığı açıklamada:

( Bizi bekleyenlerle Kucaklaşmak İçin Kurban Bayramı'nda Burkina Faso Yolcusuyuz...

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Vacip, Adak, Akika, Şükür kurbanı bağışlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz...) dedi.

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