Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncu yılını geride bırakan Çevreci Komşu Kart Projesi’yle temmuz ayında 89 ton geri dönüştürülebilir atık topladı. İlçe sakinleri hem doğayı korudu hem de 106 bin lira kazandı. Mahalleler arası yarışta Konuksever birinci, Meltem ikinci, Muratpaşa üçüncü sıraya yerleşti.ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, kısa sürede tüm Muratpaşa’ya yayıldı.

Temmuz ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 89 bin 446 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 106 bin 88 lira gelir elde etti. Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi’yle 2016’dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 74 bin 726 kilograma ulaşırken projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 348 bin 314 liraya yükseldi.

Çevreci Komşu Kart’ta temmuz ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında ise değişiklikler yaşandı. 8 bin 720 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi şampiyonluğunu korurken, 8 bin 115 kilogram atıkla Meltem Mahallesi ikinci sıraya, 5 bin 804 kilogram atıkla Muratpaşa Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIR?

Proje kapsamında, kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.