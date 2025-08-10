Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Fatsa Büyük Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya geldi. Ziyaretinde sanayi esnafına asfalt müjdesi veren Başkan Güler, “Buranın altyapısını tamamlamıştık. Şimdi sıra üstyapı çalışmasında” dedi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Fatsa Büyük Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya geldi. Ziyaretinde sanayi esnafına asfalt müjdesi veren Başkan Güler, “Buranın altyapısını tamamlamıştık. Şimdi sıra üstyapı çalışmasında” dedi.

Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güler’in bu seferki durağı Fatsa Büyük Sanayi Sitesi oldu. Başkan Güler sanayi esnafı tarafından düzenlenen kahvaltı programı için Fatsa ilçesine gitti. Geçtiğimiz yıllarda altyapı yetersizliğinden kaynaklı ani su baskınları ile karşı karşıya kalan ve yapılan çalışmalar ile bu sorundan kurtulan sanayi esnafı Başkan Güler’i çiçeklerle karşıladı.

“BAŞKANIMIZA DESTEKLERİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yapılan çalışmalar adına büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Başkanı İbrahim Türkeli sanayi esnafı adına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Sanayi Sitesi Başkanı Türkeli konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Geçtiğimiz dönemde sanayi sitemizde sel baskınında yetersiz altyapıdan kaynaklı işyerlerimiz hasar görmüştü. Sayın Başkanımızla görüşmelerimiz neticesinde burada tarihi bir çalışma yapıldı. Sanayi sitemizin 22 ve 23. bloğunda bulunan alana basklar yerleştirildi. Bu çalışmadan sonra sel afetlerinden artık etkilenmiyoruz. Sanayi sitesi esnaflarımız olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz desteklerden dolayı oldukça mutluyuz, bundan sonra da desteklerinizi esirgemeyeceğinize inancımız tamdır.”

“BURAYI İNŞALLAH PIRIL PIRIL YAPACAĞIZ”

Altyapı çalışmasının yapıldığı sanayi sitesinde şimdi de üstyapı çalışmalarının başlayacağını söyleyen Başkan Güler, Fatsa Büyük Sanayi Sitesi’nin pırıl pırıl olacağını ifade etti.

Sanayi esnafına seslenen Başkan Güler şöyle konuştu:

“Burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Bu kahvaltı vesilesiyle sizlerle hasret gidermiş olduk. Sanayi sitemizin altyapısını inşa ettik. Sel problemi vardı, işyerlerini su basıyordu. Artık burada öyle bir sorun kalmamış oldu. Yine talep etmiş olduğunuz asfalt çalışmamızı da en kısa zamanda başlayacağız. Burayı inşallah pırıl pırıl yapacağız.”

ESNAFI DİNLEDİ

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi esnafları tarafından misafir edilen Başkan Güler, vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet sırasında esnaflar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Güler ise sanayi esnafının her zaman yanında olacağını, onların taleplerini dikkate alarak çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.