Muratpaşa Belediyesi’nin işletmelerinde Erasmus+ projesi kapsamında uygulamalı eğitim alan Polonya ve Slovakyalı gençler katılım sertifikalarını aldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi bu yıl yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin yurtdışında bir işletmede staj görmesini, mesleki eğitim almasını ve çalışma deneyimi kazanmasını sağlayan Avrupa Birliği destekli Erasmus+ projesine destek verdi. Polonya ve Slovakya’dan gelen gençler, belediye tesislerinde 15 günlük uygulamalı eğitim alırken hem kendilerini geliştirdi hem de belediye hizmetlerine destek oldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin destek verdiği Erasmus+ programına Polonya Pila şehri Gastronomi Lisesi’nden 15 öğrenci ve 2 öğretmen katılırken Slovakya Brezno şehri Teknik Hizmetler Meslek Yüksekokulu’ndan ise 11 öğrenci ve 1 öğretmen programda yer aldı. Öğrenciler belediyeye ait Denizyüzü, Dağyakası, Kültür Kafe ve Antalya Lokantası’nda garsonluk ve baristalık yaptı. Çalışırken aynı zamanda farklı kültürlerle tanışıp kaynaşmayı da deneyimleyen gençler bu süreçte mesleki eğitimlerin yanı sıra iletişim ve dil becerilerini de geliştirdi. Eğitimin tamamlanmasının ardından ise gençlere Muratpaşa Belediyesi tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.