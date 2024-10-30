Tüm konserlerini iptal etti! Murat Dalkılıç 10. kez ameliyat olacak
Bir dönemin en popüler şarkıcılarından Murat Dalkılıç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle dikkat çeken ünlü isim,...Devamı için tıklayınız
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