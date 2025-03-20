Kırsalda hayat standardının yükseltilmesinin yanı sıra uyguladıkları kırsal kalkınma programlarında yüzde 50 ile yüzde 100 arası hibe desteklerinin bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı bütçesinden uluslararası kurum, kuruluşlarının kredi ve eş finansmanı desteğiyle 18,5 milyar liralık Kırsal Kalkınma Desteği vereceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - 85 milyon vatandaşın, 62 milyon turistin gıda ihtiyacı sorunsuz karşılanıyorsa, bunda en büyük emeğin çiftçilerin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımda plansız üretimden kaynaklı sorunların giderilmesi için devrim niteliğindeki düzenlemeyi geçen yıl uygulamaya koyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün tarım politikalarının merkezine, üretimin en temel faktörü suyu aldıklarını belirterek, son 22 yılda tam 3 trilyon 350 milyar lira maliyetli 11 bine yakın su ve sulama tesisini hizmete aldıklarını anımsattı.

ÇİFTÇİLERE TARSİM DAVETİ

Bu yıl içinde 132 milyar lira yatırımla 321 tesisi daha hizmete sunacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, her geçen yıl iklim değişikliğinin sebep olduğu sıkıntılara daha fazla maruz kalındığını belirterek, "Maalesef bu yıl da benzer bir durumla karşılaştık. Bu tür durumlar için tarım sigortasının ehemmiyetini tekrar hatırlatıyor, sigorta yaptırmayan çiftçi kardeşlerimizi sigorta yapmaya davet ediyorum. Prim ödemelerinin 3'te 2'sine kadarını devlet olarak karşıladığımız TARSİM'in kapsamını her geçen yıl genişletiyor, yeniliklerle çiftçimizin ürünlerini koruma altına almasına destek sağlıyoruz" dedi.

"18,5 MİLYAR LİRALIK KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Kırsalda hayat standardının yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü, uyguladıkları kırsal kalkınma programlarında yüzde 50 ile yüzde 100 arası hibe desteklerinin bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilere verdiği iftarda yaptığı konuşmada yeni destek müjdesi de verdi.

"2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum, kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece kırsala yaklaşık 25 milyarlık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Ayrıca uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan yeni kaynakları taşkın koruma projelerinden kuraklık önleme sistemlerine, kırsal kalkınmadan ormancılığa kadar sektörümüzün gelişimi için kullanmayı sürdürüyoruz. Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yani 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz. Bunun 250 milyon dolarının sadece deprem bölgesine tahsis edildiğini de ayrıca ifade etmek isterim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.