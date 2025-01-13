Muğla Büyükşehir Belediyesi Kedi-Köpek Maması Üretim tesisini Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yetkililer ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Türkiye genelinde 3, Muğla’da ilk olma özelliği taşıyan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden işletme onay belgeli Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi can dostlar için mama üretmeye, diğer belediyelere de örnek olmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bugüne kadar belediyeler tarafındanörnek alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kedi-Köpek MamaÜretim Tesisi bu sefer de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen mama üretim tesisini; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili,Anet A.Ş. Genel Müdürü Rüştü Peker ile Anet Veteriner Hekimi Tamer Yılmaz ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Dur ve Tesis Sorumlu Yöneticisi Uzm. Veteriner Hekim Volkan Çubuk tarafından mamaüretimi ve kullanılan teknoloji hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca tesisin kurulumu, üretim kapasitesi, çevresel katkıları ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON TL OLAN MAMA ÜRETİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 25 bin 638 kilogram mama üreten tesisi ile Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden işletme onay belgesi alarak Türkiye genelinde bu belgeyi alan üçüncü belediye oldu. Büyükşehir Belediyesi Mama Üretim Tesisi ile piyasa değeri yaklaşık 8 Milyon TL olan mama üretti. Türkiye’nin en donanımlı Geçici Hayvan Bakımevi’ne de sahip olan Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği 25 Bin 638 kg mama burada candostlar için kullanılırken sokakta yaşayan patili dostlara da can suyu oluyor. Mamalar tamamen bağış yoluyla temin edilen taze tavuk ve taze balık hammaddesinden üretilerek candostlara veriliyor.

Geliştirdikleri projelerin örnek alınmasından mutluluk duyduklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tüm projelerimizi her canlıya duyduğumuz sevgiyle şekillendiriyoruz. Geçici Hayvan Bakımevimiz ve Mama Üretim Tesisimiz, bu yaklaşımımızın en güzel örneklerindendir. Bakımevimizde can dostlarımıza nitelikli bir bakım hizmeti sunarken, Mama Üretim Tesisimizle hem dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. Bugün birçok belediyenin bu modelimizi örnek alması, bizleri gururlandırıyor. Bu başarı, yalnızca belediyemizin değil, patili dostlarımıza duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızın ve gönüllülerimizin ortak eseridir.” dedi.