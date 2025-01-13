Muğla Dalaman Belediyesi Ocak Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş başkanlığında gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman’ın yüzölçümünün oldukça büyük olduğu için hizmetleri götürmekte zorlandıklarına dikkat çeken Başkan Durmuş; “Kapukargın’danNarlı’ya gitmemiz ortalama 100 kilometre. Hizmet götürmekte gerçekten zorlanıyoruz. Elcik’te yol çöküyor, Kapukargın’da yol çöküyor, Kapukargın mecburen bekliyor. Bu devirde araç kiralama ve işçilik ücretleri de çok arttı.

Ocak Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında belediye hizmetlerinde kullanılmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla 18 araç alımı görüşüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Durmuş, araçların alınmasının elzem olduğunu vurguladı. Dalaman’ın yüzölçümünün oldukça büyük olduğu için hizmetleri götürmekte zorlandıklarına dikkat çeken Başkan Durmuş; “Kapukargın’danNarlı’ya gitmemiz ortalama 100 kilometre. Hizmet götürmekte gerçekten zorlanıyoruz. Elcik’te yol çöküyor, Kapukargın’da yol çöküyor, Kapukargın mecburen bekliyor. Bu devirde araç kiralama ve işçilik ücretleri de çok arttı. Kiralamak ve iş yaptırmak biraz daha maliyetli. Bu nedenle mecburen hem kendi öz malımızı genişletmek hem de diğer araçlarla hizmet etme oranımızı arttırmak için kendime yetki istiyorum” dedi. Başkan Sezer Durmuş’un açıklamasının ardından gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilip Başkan Durmuş’a yetki verildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de oy birliği ile kabul edildi.