Muğla Büyükşehir Belediyesi araç filosuna kattığı 35 yeni otobüs için tanıtım töreni düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni aldığı 35 otobüsle araç filosunu genişleterek 13 ilçede vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi il genelinde;313 güzergâhta, belediyeye ait 370 araç ve bin 439 Özel Toplu Taşıma Aracı olmak üzere, toplam bin 809 araç ile şehir içi ve havalimanı taşımacılığı hizmeti veriyor. Yeni alınan 20 adet 12 metrelik, 103 yolcu kapasiteli otobüs şehir içi toplu taşıma güzergâhlarında kullanılacak. 15 yeni otobüs deDalaman ve Milas/Bodrum havaalanlarında vatandaşlara hizmet verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yeni otobüsler için düzenlediği tanıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğindeCHP Muğla İl BaşkanıZekican Balcı, 27. Dönem Muğla Milletvekilli Burak Erbay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Muğla Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Özer toplu taşıma esnafı temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldikleri andan bu yana planlı şekilde ekibiyle birlikte hiç durmadan çalıştıklarını kaydederek, "Halkımızın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyi görmezden gelmeyip her türlü sorunun üzerine gidiyoruz. Çözümsüzlüğe asla prim vermiyoruz. Bize ulaşan, tespit ettiğimiz tüm sorunları içselleştiriyoruz ve ona göre çözüm önerilerimizi başlatıyoruz. Topluma verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz.” dedi.

Başkan Aras, Muğla’da toplu taşımayı;belediye ve özel toplu taşıma araçları esnafımız ile birlikte yönettiklerini belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemeyiz. Hem özel toplu taşıma araçlarımızın ve esnafımızın yaklaşımı hem de Büyükşehrin müdahaleleri ile beraber Muğla’mızda çok daha nitelikli bir toplu taşıma sağlamalıyız. Muğla coğrafyası çok büyük bir coğrafya. Buralara bu hizmetleri götürmek zor ama biraz önce söylediğim gibi hiçbir şey çözümsüz değildir. Oturup beraber karar vereceğiz burada hedef vatandaşların mutluluğudur. Ben esnaf mutlu olsun vatandaş üzülsün istemem. Bizim tek hedefimiz Muğla halkına verdiğimiz sözdür" diye konuştu.

Tören sonunda Anadolu Isuzu Türkiye Satış Direktörü Yusuf Teoman ve Temsa Yurtiçi Satış Müdürüİrfan Özsevim, Başkan AhmetAras’a plakettakdimetti ve hep birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi.