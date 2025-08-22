Muğla Emek Benim Kadın Derneği, Milas’ın Bafa Mahallesi’nde yaşayan doğuştan engelli Fadime Burnak’ın hayatına dokunarak, kadın dayanışmasının ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gösterdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Emek Benim Kadın Derneği üyeleri, ellerini kullanamamasına rağmen ayaklarıyla yaptığı takı, yazma ve boncuk işleriyle üretmeye devam eden Fadime’yi evinde ziyaret ederek ona moral veriyor.

Muğla Emek Benim Kadın Derneği Başkanı Nahide Uçar, derneğinin birinci çalışma alanının kadına yönelik şiddet olduğunu ifade ederek, "Bu konuda bize başvuran kadınlara gönüllü avukatımız ve psikoloğumuzla destek veriyoruz. Kadın sığınma evine gitmek isteyen kadınları da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yönlendiriyoruz. İkinci çalışma alanımız ise kadın istihdamı ve ev eksenli çalışan kadınların sorunları. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için el emeği ürünlerini değerlendirme konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Kendi hikayesiyle ilham kaynağı olan Fadime Burnak, üretmenin kendisini çok mutlu ettiğini, ayaklarıyla yaptığı işlerle hem bir şeyler kazanmaya çalıştığını, hem de hayata tutunduğunu belirterek, "Dernek üyeleriyle tanıştığım için çok mutluyum. Kendimi yalnız hissetmiyorum artık" dedi.