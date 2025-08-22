Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaz Seninle Güzel-Sanat Sokakta” etkinlikleri kapsamında “Sanatın İzinde” adlı el sanatları sergisi açıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanında düzenlenen serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, sergiye emek veren tüm öğretici ve kursiyerleri tebrik etti.

Sanat Merkezi’nde 32 branşta 56 kursun devam ettiğini belirten Türksoy, “Sabah, öğlen ve akşam kurslarımız var. Her yaştan her kesimden vatandaşlarımız kurslardan faydalanıyor. Özel öğrencilerimiz oluyor. Şu an kurslara katılmak için binlerce müracaat var. 1.700 öğrenciyle çalışmalarımız devam ediyor. Sanatsal faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Türksoy, ayrıca MABESEM Kurslarına desteklerinden dolayı Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy ve davetliler, serginin açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdiler.

Sergi, hafta boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek.