Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) “Çiftçilerin Gözünden Tarımsal Sürdürülebilirlik” raporu, Muğla, Aydın ve Denizli’de tarımın karşı karşıya olduğu sorunları ortaya koydu. Mazot, gübre ve su krizi çiftçileri zorlarken, gençler mesleğe mesafeli. MUPA ve yerel yönetimler, kooperatifleşme ve teşviklerle çözüm arıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Planlama Ajansı (MUPA), Aydın, Denizli ve Muğla’da 1.500 çiftçiyle gerçekleştirdiği “Çiftçilerin Gözünden Tarımsal Sürdürülebilirlik” raporunu yayımladı.

Rapor, tarımın geleceğine dair ciddi uyarılar içerdi.

Her dört çiftçiden biri mesleği bırakmayı düşünürken, genç nesiller tarıma ilgisiz olduğunu ortaya koyduş.

Çiftçilerin en büyük sorunları mazot (yüzde 38,7), gübre (yüzde 33,4), su yetersizliği (yüzde 21,7) ve artan üretim maliyetleri (yüzde 21,3) olarak sıralanıyor. İşçi temini ve pazarlama zorlukları da tarımın sürdürülebilirliğini tehdit ederken, çiftçilerin üçte ikisi, gelirlerinin giderleri karşılamadığını belirtti.

Raporda ayrıca, özellikle Aydın ve Denizli’de su sıkıntısının tarımı ciddi şekilde etkilediği vurgulandı.

“SON KUŞAĞI GÖRÜYORUZ” UYARISI

Raporun en çarpıcı bulgusu, “Eğer önlem alınmazsa çiftçilikte son kuşağı görüyoruz” uyarısı. Çiftçilerin çoğu, çocuklarının bu mesleği sürdürmesini istemiyor, bu da gıda güvenliğini tehdit ediyor.

MUPA Başkanı Tansu Özcan, “Bu rapor, sorunları tespit etmekle yetinmiyor, çözüm yol haritası sunuyor. Çiftçiliğin sürdürülebilirliği, toplumun geleceği için bir zorunluluk” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımın gıda güvenliği için kritik olduğunu vurguladı:

“Çiftçilerimizin emeği, gıda güvenliğimizin teminatı. Üretim gücümüzü kaybetmemek için yerel yönetim olarak tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” diyen Başkan Aras, fide-fidan destekleri, süt soğutma tankları, kaba yem üretim merkezleri, Flake Yem Tesisi, “Anneleri Aşılat Buzağıları Yaşat” projesi, mineral blok taşı ve balıkçılara yem desteği gibi uygulamalarla üreticinin maliyetlerini azalttıklarını belirtti.

Muğla’da kooperatiflere doğrudan destek sağlandığını belirten Başkan Aras, Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi, süs bitkisi üretimi, ipek böcekçiliği, yerel üzüm bağları, arıcılıkta Temiz Petek Projesi, meyve-sebze kurutma tesisi ve yem bitkisi tohumu destekleri gibi projelerle kırsal kalkınmaya öncülük ettiklerini vurguladı.