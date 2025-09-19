Muğla’nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde müdahale ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Milas’ın Kıyıkışlacık, Köyceğiz’in Pınarköy ve Akköprü bölgelerinde etkili olan yangınlara Büyükşehir Belediyesi 19 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 35 personel ile destek veriyor.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için kritik noktalarda yoğun söndürme çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların güvenliği için acil tahliye planları da devreye alındı. Köyceğiz’e bağlı Akköprü, Pınar ve Sazak mahallelerinde alınan karar doğrultusunda 108 ev boşaltıldı, toplam 333 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

“BAŞKAN ARAS: “YANGIN KONTROL ALTINA ALINANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ‘Muğla’mız ne yazık ki bir kez daha orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Milas ve Köyceğiz’de başlayan orman yangınlarına destek olmak için Büyükşehir itfaiyemiz tüm gücüyle seferber oldu. Yangın tamamen kontrol altına alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte tüm kurumlarımızla koordineli hareket ediyor, halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, yangın bölgesine girmemeleri ve görevlilerin uyarılarını dikkate almalarıdır” dedi.